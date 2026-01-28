l’analisi

Il motore dell’economia si è inceppato. Perché l’Italia cresce meno

28 gennaio 2026 • 20:48

Non è una contingenza recente ma l’esito di un problema strutturale profondo che accompagna il paese almeno dall’inizio degli anni Novanta. Le spiegazioni più ricorrenti – rigidità del mercato del lavoro, pressione fiscale, eccesso di spesa pubblica, dimensione delle imprese – hanno finito per eludere il nodo centrale: l’inadeguatezza del motore produttivo

L’Italia cresce meno di Francia e Germania da oltre trent’anni. Non è una contingenza recente ma l’esito di un problema strutturale profondo che accompagna il paese almeno dall’inizio degli anni Novanta. Le spiegazioni più ricorrenti – rigidità del mercato del lavoro, pressione fiscale, eccesso di spesa pubblica, dimensione delle imprese – hanno finito per eludere il nodo centrale: l’inadeguatezza del motore produttivo. Un primo elemento spesso frainteso riguarda gli investimenti. Contrariamente

Si occupa di politica industriale ed è stato assistente del presidente della commissione Industria della Camera dei deputati Nerio Nesi (1996-2000). È ricercatore economico della Cgil Lombardia.

