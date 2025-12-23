Il nepotismo è una piaga. Ma è inutile prendersela con i concorsi pubblici

true false

Le polemiche intorno a Riccardo Nocini, figlio dell’ex rettore dell’università di Verona Pierfrancesco Nocini, che è diventato ordinario a poco più di trent’anni. La spiegazione delle eccellenze di molte università non italiane è molto più sociale ed etica che procedurale

Galen Strawson, uno dei più importanti pensatori che indagano il libero arbitrio, è figlio di Peter Strawson, un gigante della filosofia analitica. Galen ha preso le distanze da molte posizioni del padre. Ma, come ha detto in un’intervista, per ragioni filosofiche, non per motivi edipici. Questo è ciò che accade in una comunità sana: quando un figlio segue le orme del padre dimostra nei fatti il suo valore e sulla sua biografia al massimo fa ironia. In Italia, invece ha destato scandalo che Ricc