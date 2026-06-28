Il paradosso delle sinistre: smarrite e frammentate contro l’internazionale nera

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I sovranisti paradossalmente sono in grado di organizzarsi per mettere insieme le lotte e le parole d’ordine. Al contrario, le manifestazioni plurali della sinistra non sanno trovare più sintesi unitarie a livello internazionale ed è quasi impossibile riconoscere un filo rosso e delle lotte comuni

Sono settimane di grande fermento per le sinistre. Declinarle al plurale è l’unica cosa che ci resta da fare, allo stato attuale. Non so se sia un bene o un male, ma certamente è un punto di partenza che serve a fare chiarezza. Non mi riferisco soltanto al caso italiano, anzi. Per esempio, in questi ultimi giorni su questo giornale sono usciti alcuni articoli che hanno descritto nitidamente dei percorsi di costruzione della sinistra politica che sono tra loro così distanti da sembrare quasi cont