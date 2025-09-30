l’editoriale

Il piano di Trump per Gaza è fatto di incognite e malintesi (voluti)

Guido Rampoldi
30 settembre 2025 • 18:23

Che l’accordo presentato da Trump contenga un doppiofondo e sia consapevolmente costruito su malintesi lo conferma lo stesso Netanyahu, quando spiega che mai nascerà uno Stato palestinese (mentre il piano ventila l’opposto). Ma c’è un’infinità di altre questioni troppo spinose per essere risolte. Innanzitutto: non si sa entro quando l’Idf dovrebbe tornare a casa

Ben venga il piano Trump, se davvero ferma la carneficina e ottiene la liberazione degli ostaggi. Ma anche se Hamas l’accettasse nessuno s’illuda che conduca alla pace. Al più avremo una tregua pasticciata prima che lo scontro riprenda, aizzato da questioni troppo spinose per essere risolte fin quando Israele sarà governata dalla destra. Innanzitutto la presenza dell’esercito israeliano nella Striscia. Il piano non precisa entro quale data l’Idf dovrà tornare a casa: due mesi, due anni, venti ci

Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

