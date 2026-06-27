Il popolo e la legge elettorale: la memoria corta di Meloni

true false

Tra premierato, autonomia e riforma della magistratura, cosa resta del progetto della destra? Per ora niente, per fortuna. Ora ci riprovano con la legge elettorale. «I presunti rappresentanti del popolo italiano saranno scelti dalle segreterie di partito... Ai colleghi dico: vi prego ribellatevi, non consegnate all’Italia un altro Parlamento illegittimo», diceva Giorgia Meloni il 12 ottobre 2017

La ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, fotografata venerdì alla Camera «solissima nei banchi del governo», come ha scritto ieri Daniela Preziosi, mentre comincia la discussione sulla nuova legge elettorale, è il volto del fallimento di un’intera legislatura. È la ministra delle Riforme nel governo senza riforme che torna al punto di partenza. Sono passati due anni, era il 18 giugno 2024, nel pomeriggio la maggioranza al Senato aveva approvato in prima lettura il cambio della Costituzion