Il potere dei camaleonti: Schlein e il rigetto nel Pd

È difficile interpretare la reazione di rigetto nei confronti di Elly Schlein, sia nei media sia nel suo partito. Le opinioni della segretaria sono tutt’altro che radicali (parlare di diritti è “conservatore” rispetto all’ordine costituzionale vigente) e sono in linea con quelle del suo partito, di centro-sinistra. Perché tanta resistenza?