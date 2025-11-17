l’analisi

Il potere dei camaleonti: Schlein e il rigetto nel Pd

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein
Nadia Urbinatipolitologa
17 novembre 2025 • 19:20

È difficile interpretare la reazione di rigetto nei confronti di Elly Schlein, sia nei media sia nel suo partito. Le opinioni della segretaria sono tutt’altro che radicali (parlare di diritti è “conservatore” rispetto all’ordine costituzionale vigente) e sono in linea con quelle del suo partito, di centro-sinistra. Perché tanta resistenza?

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

