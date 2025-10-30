il commento

Il reality show di Trump e l’astuzia del dragone

Il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping
Il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping
Mattia Ferraresi
30 ottobre 2025 • 19:07

L’incontro del tycoon con Xi Jinping. Quella che il leader americano presenta come una vittoria è la gentile concessione del presidente cinese di ritornare alla normalità, dopo mesi in cui Pechino, senza scomporsi, ha risposto colpo su colpo agli attacchi commerciali e alle minacce americane

Xi Jinping ha condotto l’incontro con Donald Trump con la compassata astuzia di chi sa benissimo che cosa vuole l’interlocutore ed è pronto a concederglielo. Cosa voleva Trump? Tornare negli Stati Uniti con una testimonianza, anche fasulla, della sua forza da mostrare agli elettori. Voleva poter dire che il regime di Pechino ha accettato le sue condizioni e che grazie alla sua mediazione, fatta di minacce e negoziati durissimi quando serve, i rivali potranno vivere in armonia e pace. «C’è un eno

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE