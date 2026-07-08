l’analisi

Il “regalo” del Melonellum. L’elettore conta ancora meno

Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollini
Vitalba Azzollinigiurista
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08 luglio 2026 • 20:43

Ogni proposta di legge elettorale andrebbe giudicata a partire da una domanda: quanto pesa il cittadino nella scelta dei propri rappresentanti? Con il Melonellum, il potere effettivo dell’elettore tende a ridursi, mentre si rafforza il ruolo delle segreterie dei partiti

Ogni proposta di legge elettorale andrebbe giudicata a partire da una domanda: quanto pesa il cittadino nella scelta dei propri rappresentanti? Con il Melonellum, il potere effettivo dell’elettore tende a ridursi, mentre si rafforza il ruolo delle segreterie dei partiti. Perciò va posta particolare attenzione ai meccanismi attraverso cui ciò può avvenire. Che cos’è il Melonellum Il testo che ha ricevuto il via libera dalla commissione Affari costituzionali della Camera per l’esame in Aula prev

Vitalba Azzollini
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Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

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