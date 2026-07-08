Il “regalo” del Melonellum. L’elettore conta ancora meno

Ogni proposta di legge elettorale andrebbe giudicata a partire da una domanda: quanto pesa il cittadino nella scelta dei propri rappresentanti? Con il Melonellum, il potere effettivo dell’elettore tende a ridursi, mentre si rafforza il ruolo delle segreterie dei partiti
Ogni proposta di legge elettorale andrebbe giudicata a partire da una domanda: quanto pesa il cittadino nella scelta dei propri rappresentanti? Con il Melonellum, il potere effettivo dell’elettore tende a ridursi, mentre si rafforza il ruolo delle segreterie dei partiti. Perciò va posta particolare attenzione ai meccanismi attraverso cui ciò può avvenire. Che cos’è il Melonellum Il testo che ha ricevuto il via libera dalla commissione Affari costituzionali della Camera per l’esame in Aula prev