Il ritorno del regime change. Ennesimo cortocircuito Usa

Degli Stati Uniti di Donald Trump si diceva che avrebbero abbandonato l’interventismo ai quattro angoli del mondo concentrandosi sui propri interessi strategici. E invece il caso Venezuela dimostra che non è così: con la scusa di una guerra ai narcos, Washington sta esplicitamente puntando a far cadere l’attuale governo di Caracas. Certo, Maduro non è amato dai suoi pari del subcontinente: ma un cambio di regime è pericoloso e non si sa con quale sbocco
Cosa succede nell’America di Donald Trump? Doveva essere un ritorno alla grandezza finendola con le guerre eterne e concentrandosi sui propri interessi strategici. Doveva essere una “restrizione” dell’interventismo a tutto campo, la fine della logica del regime change, insomma l’abbandono della politica neoconservatrice tacciata di fallimento. E poi improvvisamente Trump si è messo a minacciare Venezuela e anche Nigeria. L’amministrazione Usa ha ridefinito i narcotrafficanti latinoamericani come