Il ritorno del regime change. Ennesimo cortocircuito Usa

Degli Stati Uniti di Donald Trump si diceva che avrebbero abbandonato l’interventismo ai quattro angoli del mondo concentrandosi sui propri interessi strategici. E invece il caso Venezuela dimostra che non è così: con la scusa di una guerra ai narcos, Washington sta esplicitamente puntando a far cadere l’attuale governo di Caracas. Certo, Maduro non è amato dai suoi pari del subcontinente: ma un cambio di regime è pericoloso e non si sa con quale sbocco