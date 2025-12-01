il commento

Il ritorno del regime change. Ennesimo cortocircuito Usa

Mario Giropolitologo
01 dicembre 2025 • 20:03

Degli Stati Uniti di Donald Trump si diceva che avrebbero abbandonato l’interventismo ai quattro angoli del mondo concentrandosi sui propri interessi strategici. E invece il caso Venezuela dimostra che non è così: con la scusa di una guerra ai narcos, Washington sta esplicitamente puntando a far cadere l’attuale governo di Caracas. Certo, Maduro non è amato dai suoi pari del subcontinente: ma un cambio di regime è pericoloso e non si sa con quale sbocco

Cosa succede nell’America di Donald Trump? Doveva essere un ritorno alla grandezza finendola con le guerre eterne e concentrandosi sui propri interessi strategici. Doveva essere una “restrizione” dell’interventismo a tutto campo, la fine della logica del regime change, insomma l’abbandono della politica neoconservatrice tacciata di fallimento. E poi improvvisamente Trump si è messo a minacciare Venezuela e anche Nigeria. L’amministrazione Usa ha ridefinito i narcotrafficanti latinoamericani come

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

