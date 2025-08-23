L’ex premier propone il completamento del mercato unico per rilanciare la competitività e avviare un piano di grandi investimenti. Ma il passaggio più importante è quello di riformare i trattati, superando il diritto di veto dei singoli stati e creando l’Europa federale. Rendendola un attore unico, geopolitico e strategico. È questo il nodo fondamentale da affrontare, se vogliamo evitare il declino
Il sacrosanto grido di Draghi e la riforma dell’Europa
23 agosto 2025 • 19:23
L’ex premier propone il completamento del mercato unico per rilanciare la competitività e avviare un piano di grandi investimenti. Ma il passaggio più importante è quello di riformare i trattati, superando il diritto di veto dei singoli stati e creando l’Europa federale. Rendendola un attore unico, geopolitico e strategico. È questo il nodo fondamentale da affrontare, se vogliamo evitare il declino