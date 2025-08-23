L’ex premier propone il completamento del mercato unico per rilanciare la competitività e avviare un piano di grandi investimenti. Ma il passaggio più importante è quello di riformare i trattati, superando il diritto di veto dei singoli stati e creando l’Europa federale. Rendendola un attore unico, geopolitico e strategico. È questo il nodo fondamentale da affrontare, se vogliamo evitare il declino

È sacrosanto il grido d’allarme lanciato da Mario Draghi. Su questo giornale lo ripetiamo da anni, ormai: l’Unione europea è prigioniera di un assetto inadeguato al nostro tempo e le sue attuali classi dirigenti (e le forze politiche che le esprimono) sono poco interessate a cambiare lo status quo.

L’esito inevitabile è il declino e l’irrilevanza. Se questo è il problema di fondo, politico ed economico, di noi cittadini europei, le soluzioni che Draghi suggerisce sono però parziali e probabilmente insufficienti. Beninteso: sarebbero più che benvenute, in buona parte. Ma non bastano né a evitare l’irrilevanza geopolitica, né ad affrontare la crisi democratica e dei valori europei, né a invertire la rotta del declino economico.

Draghi propone il completamento del mercato unico e l’eliminazione dei dazi interni, per rilanciare la competitività, e l’avvio di progetti comuni di investimento, con eurobond, nelle nuove tecnologie. Il completamento del mercato unico va realizzato nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia, delle infrastrutture di trasporto e della finanza (lo scriveva anche Enrico Letta), mentre lo snellimento delle procedure e delle normative andrebbe valutate caso per caso, anche per tenere conto delle compatibilità sociali e ambientali.

Quanto agli eurobond per sostenere politiche industriali in grado di cominciare a recuperare il ritardo accumulato verso Cina e Stati Uniti, in settori dove la dimensione nazionale è chiaramente insufficiente e per beni pubblici comuni (difesa, sicurezza, ambiente, passando per il digitale), non si potrebbe essere più d’accordo.

Questi però sono tutti interventi dal lato dell’offerta (la produzione), che eludono un tema fondamentale: anche la domanda (il consumo) è in difficoltà, perché il mondo torna al protezionismo e il modello fondato sulle esportazioni non è più sostenibile (è questo che spiega ad esempio la stagnazione dell’economia tedesca). Oltre all’offerta, quindi, l’Unione europea ha bisogno di rilanciare i suoi consumi interni: con politiche di welfare, di sostegno ai salari e ai redditi e di riduzione delle disuguaglianze.

Non è semplice oggi attuare queste politiche a livello nazionale: perché il patto di stabilità impedisce l’indebitamento, mentre la competizione fiscale fra i paesi europei, agevolata dalla libera circolazione di persone e capitali, rende assai arduo per un singolo paese attuare politiche fiscali progressive (i grandi capitali possono andare facilmente dove pagano meno tasse). Va da sé che, per i suoi riflessi sulle disuguaglianze e sul welfare, questo limite della costruzione europea ha un impatto anche sulla tenuta democratica e dei nostri valori comuni.

Vi sono due strade per affrontare il problema, da percorrere insieme. Una, immediata. Deve essere l’Europa a farsi carico di politiche per il welfare e contro le disuguaglianze, da affiancare a quelle proposte da Draghi. Può avvenire anche a trattati vigenti. Rendendo ad esempio permanente uno strumento come il Pnrr, varato nel 2020 (con il decisivo contributo dell’allora governo italiano, giallo-rosso) e che era rivolto sia alla transizione ecologica e digitale, sia alla riduzione delle disuguaglianze interne.

Questa misura, cioè un grande piano di investimenti europei per l’innovazione e contro le disuguaglianze, avrebbe poi il vantaggio di consolidare la reputazione della Ue presso i suoi cittadini. Può contribuire così a creare il consenso politico necessario per il secondo passo, forse il più importante: riformare i trattati, superando il diritto di veto dei singoli stati e creando l’Europa federale. Rendendola un attore unico, geopolitico e strategico.

È questo il nodo fondamentale da affrontare, se vogliamo evitare il declino. E che richiede ovviamente il supporto dei cittadini. È questo l’orizzonte su cui dovrebbero misurarsi le forze politiche e su cui incalzare le destre nazionaliste: investimenti comuni, su due gambe, e quindi la riforma dell’Europa. Per renderla finalmente coesa, innovativa e autorevole.

