l’intervento del primo cittadino di napoli

Il sindaco parli con la comunità. Solo così le città saranno più giuste

Il quartiere Vomero con il raccordo della tangenziale visti dalla collina dei Camaldoli luogo più alto della città di Napoli
Il quartiere Vomero con il raccordo della tangenziale visti dalla collina dei Camaldoli luogo più alto della città di Napoli
Gaetano Manfredi
24 settembre 2025 • 18:56

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, riprende l’intervento di Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, estratto dal libro Città possibile. «Doveroso, in primis, ascoltare le esigenze delle persone, partire dai loro bisogni, in modo da elaborare e quindi poi realizzare politiche pubbliche il più possibile condivise con le rispettive comunità»

Ho letto con grande interesse l’intervento di Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, estratto dal libro Città possibile e da voi pubblicato: pone quesiti centrali sul tema della trasformazione urbana, perché da essa dipende la crescita del nostro paese da coniugare con una sempre più necessaria inclusione sociale. Ci si chiede, innanzitutto, se la politica dei piccoli passi possa produrre cambiamenti radicali o se sia necessaria una rottura improvvisa e frago

Per continuare a leggere questo articolo

Gaetano Manfredi

Sindaco di Napoli

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE