Il socialismo di Mamdani parla (anche) italiano

Francesco Ramellaingegnere
07 novembre 2025 • 19:54

Le proposte del neosindaco di New York richiamano le origini del socialismo riformista italiano, all’inizio del secolo scorso, quando la costruzione di una politica democratica di massa si saldò alla capacità di dare risposte ai bisogni delle comunità locali. E forse è da lì che anche la sinistra italiana dovrebbe ripartire: dal socialismo municipale del XXI secolo, capace di unire coraggio e concretezza, ideali e governo

Zohran Mamdani ha vinto le elezioni a sindaco di New York presentandosi come socialista democratico. La sua vittoria segna un cambio di paradigma: dopo anni di amministrazioni moderate, i newyorkesi hanno scelto un programma che mette al centro i ceti popolari e la sostenibilità della vita urbana. Mamdani punta a rendere la città più equa e accessibile, rilanciando il ruolo regolativo dell’attore pubblico, rafforzando il welfare e introducendo una fiscalità che chieda di più a chi ha di più. Il

Ingegnere, insegna alla l'Università degli studi di Torino. Dal 2016 al 2018 è stato consulente presso la Struttura Tecnica di Missione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 2019 è Direttore esecutivo di Bridges Research.  

