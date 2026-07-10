Il “sovranismo normativo”, un altro flop del governo

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Alcune vicende possono sembrare marginali, ma aiutano a capire il modo in cui il governo decide e scrive le norme. Si pensi al caso dei cosiddetti mini-pacchi. La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un contributo amministrativo fisso da 2 euro sulle spedizioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro, provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea. Il contributo è formalmente in vigore dal 1° gennaio, ma la sua operatività era stata rimandata prima a marzo, e poi al 1° luglio 202