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Il tecnofascismo di Palantir è un dominio senza idee. E si combatte con la politica

Federico Zuolo
Federico Zuolo
Federico Zuolofilosofo
30 aprile 2026 • 19:22

Di fronte al manifesto pubblicato sul profilo di Palantir, dobbiamo chiarire quali opzioni politiche e materiali effettivamente abbiamo, senza farci sviare dagli oscuri riferimenti filosofici. La battaglia politica, deve iniziare da subito, denunciando chi si sottomette a questi personaggi, e deve puntare all’indipendenza tecnologica da queste dinamiche di asservimento

Cosa c’è dietro al manifesto di Palantir? Thiel e Karp, i capi di Palantir, propongono una chiamata alle armi che molti hanno chiamato tecnofascismo. Di fronte al pericolo reale, dobbiamo chiarire quali opzioni politiche e materiali effettivamente abbiamo, senza farci sviare dagli oscuri riferimenti filosofici C’è grande attenzione e preoccupazione verso la presunzione teorica di Peter Thiel. Dopo la sua tournée romana in cui a porte chiuse ha cercato di reclutare parte dell’élite contro l’avven

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Federico Zuolo
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Federico Zuolofilosofo

Filosofo, si occupa di filosofia politica e di etica applicata. È professore associato presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia e Storia dell'Università di Genova.

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