Immigrazione e integrazione, il modello in Svezia sta fallendo: serve programmazione

true false

Negli ultimi anni sono cresciuti i crimini legati al traffico di droga e armi, la Svezia è diventata uno dei paesi europei con il più alto tasso di omicidi con armi da fuoco, sono aumentati in modo vertiginoso gli attentati con uso di esplosivi e la presenza di gang criminali giovanili

Il sistema svedese si è ufficialmente inceppato. Dopo la Seconda guerra mondiale la Svezia era diventata negli anni un esempio universale di accoglienza, una superpotenza umanitaria. Dopo l’immigrazione proveniente dai paesi limitrofi, all’inizio degli anni Settanta cominciarono ad arrivare in Svezia rifugiati provenienti dall’America del Sud, dal Medio Oriente e dall’ex Jugoslavia. La popolazione ha aperto il suo cuore come nessun altro al mondo e negli anni ha accolto più rifugiati iracheni di