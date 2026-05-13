L’attesa messianica per l’impeachment del presidente Trump

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La messa in stato d’accusa del presidente o il ricorso al 25esimo emendamento hanno possibilità di avverarsi? Dipende ovviamente dal voto midterm, ma non solo. Facendo un po’ di conti si capisce che, per deliberare la condanna occorrerebbe un radicale mutamento dell'assetto della rappresentanza nel Senato

Qualche anno fa andavano di moda le narrazioni “ucroniche”, basate su un rifacimento della Storia fatto con i “se”: l’etimo greco della parola, ou-chrònos, infatti vuol dire “che non è in nessun tempo”. L’ultimo successo è di un paio d’anni fa e si deve alla riedizione fatta da Adelphi di un saggio di Emmanuel Carrère, Ucronia, appunto. Il contenuto può essere anche distopico, ma noi se volessimo immaginare un mondo messo un pochino meglio di com’è oggi dovremmo sventolare la nostra ucronia in m