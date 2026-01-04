Imperialismo e autoritarismo, la doppia ricetta di Trump

true false

Il raid sul Venezuela è stato realizzato in ostentato spregio del diritto internazionale e della Costituzione statunitense. Agire impunemente fuori dai confini statunitensi s’intreccia con politiche in palese violazione dalla legge dentro gli Usa: insomma, tra autoritarismo e imperialismo vi è un rapporto ineludibile

Si esprime con un lessico primitivo e invariabilmente violento, Donald Trump. Veicolato per il tramite di una sintassi destrutturata che non può non provocare sconcerto (e, talora, ilarità) in chi lo ascolta. Un linguaggio basico e infantile che ha però spesso un merito: un grande e finanche esibito candore nel non provare neanche a dissimulare le intenzioni autoritarie sul piano interno e le ambizioni imperiali su quello internazionale. Le seconde le abbiamo viste praticate nel raid su Caracas