Il fastidio dei tech bro pentiti e la loro profezia sull’Ia

La lettera aperta del giovane ricercatore che, dopo tre anni dentro Anthropic, lascia l’azienda dei fratelli Amodei perché, testualmente, «stanno correndo dritti verso lo sviluppo puramente egoistico di una super-intelligenza che gioca d’azzardo con le nostre vite». Cosa vuole dire esattamente?
Non moriremo democristiani ma si spera neanche tecnosudditi. Gira da qualche giorno su X la lettera aperta di un giovane ricercatore che, dopo tre anni dentro Anthropic, lascia l’azienda dei fratelli Amodei perché, testualmente, «stanno correndo dritti verso lo sviluppo puramente egoistico di una super-intelligenza che gioca d’azzardo con le nostre vite». Quando si dice lasciarsi in buoni rapporti. Tra quei 163,7 milioni di visualizzazioni al tweet di Jacob Coxon, che nel frattempo saranno aumen