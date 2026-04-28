l’analisi

(In)giustizia fiscale: le tasse le pagano sempre gli stessi

Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
Tommaso Di Tanno
28 aprile 2026 • 20:40

Il “nuovo” fisco sbandierato con la Riforma Fiscale sottolinea il carattere “amichevole” del rapporto. Ma il punto è che il sistema è rimasto nel suo insieme arretrato ed incapace di cogliere le novità che caratterizzano la produzione del reddito nel mondo e, quindi, inevitabilmente, anche in Italia. Tutte le statistiche parlano, poi, di una crescita – sia a livello mondiale che italiano - della ricchezza del primo 1 per cento

Il ministero dell’Economia ha pubblicato qualche giorno fa i dati aggiornati sul gettito delle dichiarazioni dei redditi 2024. Da un lato tutti i valori mostrano una leggera crescita mostrando che il sistema, per come impiantato, funziona. Dall’altro si conferma lo scandalo che: due terzi dell’imposta viene pagato da chi guadagna fra 35 e 70 mila euro; un reddito superiore a 75 mila euro (6.200 euro lordi mensili) è dichiarato solo dal 3,3 per cento dei contribuenti italiani; lo 85 per cento del

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Tommaso Di Tanno
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Tommaso Di Tanno

Classe 1949, allievo di Augusto Fantozzi, dirige il Tax Department di Arthur Andersen di Roma nel 1981; fonda lo Studio Di Tanno Associati nel 1986. Ha insegnato Diritto Tributario in numerose università, fra le quali Roma Tor Vergata, Roma Università Europea, Siena e Cassino, nonché presso la Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi all’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente al Master Tributario dell’Università Bocconi, insegna, oggi, al corso di Corporate Tax Governance dell’Università Statale di Milano.

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