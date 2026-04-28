(In)giustizia fiscale: le tasse le pagano sempre gli stessi

Il “nuovo” fisco sbandierato con la Riforma Fiscale sottolinea il carattere “amichevole” del rapporto. Ma il punto è che il sistema è rimasto nel suo insieme arretrato ed incapace di cogliere le novità che caratterizzano la produzione del reddito nel mondo e, quindi, inevitabilmente, anche in Italia. Tutte le statistiche parlano, poi, di una crescita – sia a livello mondiale che italiano - della ricchezza del primo 1 per cento
Il ministero dell’Economia ha pubblicato qualche giorno fa i dati aggiornati sul gettito delle dichiarazioni dei redditi 2024. Da un lato tutti i valori mostrano una leggera crescita mostrando che il sistema, per come impiantato, funziona. Dall’altro si conferma lo scandalo che: due terzi dell’imposta viene pagato da chi guadagna fra 35 e 70 mila euro; un reddito superiore a 75 mila euro (6.200 euro lordi mensili) è dichiarato solo dal 3,3 per cento dei contribuenti italiani; lo 85 per cento del