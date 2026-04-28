(In)giustizia fiscale: le tasse le pagano sempre gli stessi

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Il “nuovo” fisco sbandierato con la Riforma Fiscale sottolinea il carattere “amichevole” del rapporto. Ma il punto è che il sistema è rimasto nel suo insieme arretrato ed incapace di cogliere le novità che caratterizzano la produzione del reddito nel mondo e, quindi, inevitabilmente, anche in Italia. Tutte le statistiche parlano, poi, di una crescita – sia a livello mondiale che italiano - della ricchezza del primo 1 per cento