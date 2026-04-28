Il caso tedesco

Cittadinanza e migranti: integrare significa aumentare la sicurezza

Francesco Armillei (Tortuga)
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Francesco Armillei (Tortuga)
28 aprile 2026 • 19:55Aggiornato, 28 aprile 2026 • 19:55

Piuttosto che destinare risorse pubbliche a misure che non funzionano (e probabilmente non fun-zio-ne-ran-no), avrebbe senso concentrarsi su interventi che non gravino sui conti dello Stato ma tesi a rafforzare il riconoscimento giuridico dei migranti

Il pasticcio legislativo sull’emendamento al decreto sicurezza ha avuto almeno un merito: riportare al centro del dibattito pubblico il legame tra gestione dell’ordine pubblico e presenza di residenti senza cittadinanza italiana. Negli ultimi anni, la maggioranza di governo ha adottato un approccio alla sicurezza fondato su due direttrici principali: da un lato l’inasprimento continuo delle pene; dall’altro, contenimento dei flussi migratori e aumento dei rimpatri. Eppure, questa strategia non s

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Francesco Armillei (Tortuga)
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Tortuga è il primo think-tank italiano di studenti, ricercatori e professionisti del mondo dell'economia e delle scienze sociali.
Al servizio di istituzioni e policy-makers per creare un’Italia migliore. Conta oltre 50 membri under-30 sparsi tra l'Italia e il resto del mondo. Autori del libro “Ci pensiamo noi" - Egea Editore.

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