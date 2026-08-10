L’Ia aspetta ancora la sua termodinamica. Senza teoria non c’è rivoluzione

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L’intelligenza artificiale è una macchina potentissima, ma non ancora una rivoluzione economica compiuta. Per capire se lo diventerà servono nuove categorie per misurare costi, produttività, consumi energetici e concentrazione del potere. Come per il vapore, prima della trasformazione serve una teoria

Ogni rivoluzione tecnologica viene raccontata come un punto di non ritorno. È accaduto con l’elettricità, con Internet e oggi accade con l’intelligenza artificiale. Il rischio, però, è confondere la comparsa di una nuova macchina con la nascita di un nuovo paradigma economico. La storia insegna qualcosa di diverso. La macchina a vapore non cambiò il mondo quando fu inventata. Il motore di Newcomen, all’inizio del Settecento, era una macchina ingegnosa ma inefficiente: consumava enormi quantità d