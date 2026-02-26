L’intelligenza artificiale può servire contro l’evasione fiscale. Ma ci sono rischi enormi

true false

L’integrazione massiva dei dati amplia enormemente il potere conoscitivo dell’amministrazione. E questo è un bene. Non possiamo dimenticare, però, che siamo ancora in uno Stato di diritto: la legittimità dell’azione del fisco dipende dal bilanciamento di mezzi e fini. Bisogna evitare di travolgere i diritti dei cittadini

Ecco l’intelligenza artificiale a servizio della lotta all’evasione. Dichiarata tra gli obiettivi della riforma fiscale in corso, qualche giorno fa è stata oggetto di un “atto di indirizzo” del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. È una questione importante: lo richiede da tempo l’Ocse e ne fanno uso molte amministrazioni fiscali in tutto il mondo. Tuttavia, occorre dire con chiarezza come stanno le cose. Fatturazione elettronica, pagamenti digitali, “interoperabilità” delle banche dati,