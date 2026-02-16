L’intelligenza artificiale non farà per forza crescere l’economia

true false

Le nuove tecnologie hanno la capacità di razionalizzare e rendere più agevoli i processi produttivi e molte funzioni: riducono i costi di produzione di diverse attività, ma non generano nuove produzioni, sostituiscono più che aggiungono. Solo una politica di forte sostegno alla domanda può, in queste condizioni, generare crescita economica e aumento della produttività

Ci sono grandi attese che l’intelligenza artificiale faccia aumentare la produttività e, per tale via, consenta una riduzione dell’inflazione e un aumento della crescita economica. Il futuro presidente della Federal Reserve americana, Kevin Warsh, per cercare di conciliare la sua fama di falco in politica monetaria con le richieste di Donald Trump di abbassare i tassi di interesse, ha fatto ricorso anche lui all’intelligenza artificiale per pronosticare un tale aumento di produttività che consen