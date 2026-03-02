Ia e produttività, quale capitalismo stiamo creando?

La lezione dei precedenti storici è un’altra: le grandi tecnologie producono crescita diffusa solo quando sono accompagnate da scelte politiche, regolatorie e industriali deliberate
Nell’articolo pubblicato di recente su queste colonne (“Più produttività con l’Ia? Perché i precedenti non inducono all’ottimismo”), Innocenzo Cipolletta invita a una prudenza salutare. La storia economica, ricorda, è ricca di grandi innovazioni tecnologiche che non hanno prodotto automaticamente aumenti duraturi della produttività aggregata. L’entusiasmo per l’intelligenza artificiale rischia dunque di replicare un errore già visto: scambiare il potenziale tecnologico per un risultato macroecon