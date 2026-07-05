La rivoluzione dell’Ia rispecchia la transizione verde: il momento dei giusti incentivi era ieri

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Le somiglianze tra lo sviluppo dell’Ia e la transizione verde offrono ai responsabili politici l’opportunità di contribuire a guidare questi cambiamenti. La parola chiave è proprio “guidare”. Poiché entrambi i sono praticamente inevitabili, non ha senso cercare di ostacolarli

La corsa all’intelligenza artificiale sta già generando forze che stanno trasformando l’economia globale. Ciò la rende sorprendentemente simile alla transizione verde, dato il potenziale di entrambe di stravolgere le industrie tradizionali, i mercati del lavoro e gli equilibri geopolitici. Entrambe richiedono investimenti iniziali di trilioni di dollari in cambio di benefici significativi nel medio e lungo termine. La promessa dell’Ia è che ridurrà i costi superflui, aumenterà la produttività de