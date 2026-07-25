Sull’Ia serve un patto globale, come ordinare la rivoluzione

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Un modo per rappresentare l’era dell’Ia è con una curva ripida e pendenza graduale. La curva sale quasi verticalmente: i modelli diventano rapidamente più economici, più potenti, più accessibili e sempre più integrati nella produzione, nella scienza, nell’istruzione, nella finanza, nell’amministrazione, nella sicurezza e nella guerra. Al di sotto di essa, il pendio procede con un’inclinazione molto più dolce. Questa rappresenta la capacità della società di assorbire il cambiamento. Il pendio com