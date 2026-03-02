Far fuori Hezbollah: per Netanyahu è un’occasione d’oro

true false

L’allargamento del conflitto al Libano, dopo quello ai paesi del Golfo, ora è realtà. Netanyahu lo metteva in conto e lo ritiene un’opportunità. Per Tel Aviv la vittoria strategica sarà cruciale se tutti i nemici nella regione saranno messi fuori gioco: in questa gerarchia delle ostilità, il “partito di Dio” viene subito dopo l’Iran