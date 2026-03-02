Commenti

Far fuori Hezbollah: per Netanyahu è un’occasione d’oro

Renzo Guolo
02 marzo 2026 • 20:29

L’allargamento del conflitto al Libano, dopo quello ai paesi del Golfo, ora è realtà. Netanyahu lo metteva in conto e lo ritiene un’opportunità. Per Tel Aviv la vittoria strategica sarà cruciale se tutti i nemici nella regione saranno messi fuori gioco: in questa gerarchia delle ostilità, il “partito di Dio” viene subito dopo l’Iran

Inevitabilmente, si riapre il fronte libanese. Impossibile, mentre in gioco è la sorte della Repubblica Islamica, che Hezbollah restasse fuori dal conflitto. Gli storici, e fondativi, legami con l’Iran, lo impediscono. Sebbene, nel corso del tempo, sotto la guida di Nasrallah, il partito-comunità sciita sia divenuto forza di governo e attore essenziale del sistema politico su base confessionale libanese, quei legami primigeni non si spezzano. Cementati anche dalla comune interpretazione attivist

Per continuare a leggere questo articolo

Renzo Guolo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

