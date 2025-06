Se tragica è la lotta armata – sempre e qualunque sia la sua causa – il Novecento ci ha insegnato che la sua tragedia è comunque soggetta a regole, dunque sottratta alla nuda violenza del più forte e alla cogenza della sua minaccia. Se così non fosse, nulla consentirebbe di distinguere la guerra dal banditismo organizzato, il cui obiettivo è ottenere vantaggi materiali attraverso il programmatico esercizio di violenza.

Eppure, la recente messe di guerre scatenate tra l’Ucraina e il Medio Oriente presenta una caratteristica tanto peculiare da sottrarla ad ogni tipo di regolazione, quantunque minimale: si tratta di conflitti che vengono giustificati sulla base non di un pericolo, ma della mera percezione di esso.

Una tale differenza non può sottovalutarsi. Nel 2003 gli Usa scatenarono una guerra giustificata tramite una fialetta (di immaginaria polvere di antrace) esibita al Consiglio di sicurezza dell’Onu dall’allora segretario di Stato Colin Powell quale prova indefettibile dell’arsenale chimico di Saddam Hussein. Ammesso gli Usa pretendessero ciò costituisse una prova, nessuno vi credette. Eppure almeno l’amministrazione Bush jr. si pose nell’ottica di dover offrire una qualche giustificazione.

La risposta della società civile non tardò: a Londra fu organizzata una delle più imponenti manifestazioni nella storia del Regno Unito; a Roma centinaia di migliaia di persone scesero in piazza per gridare contro lo scandalo della guerra preventiva. Sdegnate proteste seguirono in molte altre città in Europa e altrove grazie a un movimento trasversale, inclusivo, senza precedenti in termini di magnitudine e coordinamento internazionale.

All’opposto, oggi la guerra – con inammissibile retorica presentata come “esistenziale”, quasi in altri casi fosse invece un passatempo – viene giustificata in forza di una generalizzata percezione del rischio: quella che nel campo assicurativo concerne la valutazione soggettiva della probabilità di un evento dannoso, percezione che com’è noto differisce e assai dalla valutazione oggettiva del rischio. Con tutta l’enfasi del caso, i capi di Stato si limitano a compitare quella sensazione diffusa che un dato paese nemico possa, nel futuro più o meno immediato, sferrare un attacco letale, dunque scatenare una guerra che occorre prevenire con ogni mezzo – foss’anche una guerra persino più letale.

Leader di paesi non coinvolti nel conflitto, come ha fatto Friedrich Merz in occasione del G7 scorso, anziché pretendere una qualche stringente motivazione estendono i propri sentiti ringraziamenti per quella che di fatto riconoscono come guerra per procura. Dal canto suo – canto sempre limitato, eppure un tempo assai più vociante – la società civile si limita a dichiarazioni di massima, comunicati, appelli, commistioni di cause e concause, là dove la protesta contro la guerra si ritrova legata alle varie ragioni delle più disparate manifestazioni, dai trasporti pubblici ai fondi per l’università, passando per il pride.

Ha ragione Gianni Cuperlo, che sulle pagine di questo giornale esortava a misurare l’impatto di un tale inedito rapporto con la guerra sulla generale concezione della violenza (materiale e simbolica): lo sdoganamento della lotta armata quale mezzo per raggiungere obiettivi politici non solo accresce il rischio dell’emulazione, ma si rovescia in sempre più diffusa brutalità negli interstizi della vita ordinaria.

Se a questo si aggiunge la nozione stravagante e rovinosa di giustificazione di cui qui si va parlando, il rischio concreto è che un atto di violenza, bellica o meno, possa ritenersi giustificato sulla base di una pura percezione soggettiva – percezione che, come tale, non abbisogna di metri di misura, perché fa da metro a sé e da sé si comprova.

Per porre un qualche freno a questo banditismo politico, bisogna tornare a pretendere che la guerra si conformi a regole – per quanto paradossale possa sembrare voler regolare un mezzo estremo di lotta – ed esigere giustificazioni. Saranno sempre insufficienti e sempre poco credibili, ma si significherà almeno l’esistenza di un limite – quello che ancora separa la politica dalla criminalità organizzata.

© Riproduzione riservata