È il caso di interrogarsi sugli scenari della guerra contro l'Iran, ora che gli Usa sono scesi in campo con i bombardieri B2.

Erano già giunte spiazzanti le dichiarazioni del cancelliere tedesco circa il «lavoro sporco» che Israele starebbe compiendo per conto degli occidentali. La tesi, per quanto realista, di certo non rende merito alla larga parte di opinione pubblica europea che punta ancora su un ordine internazionale basato sulle regole. L'attacco Usa apre a una crisi che si annuncia con molte incognite.

Molto dipenderà dalle reazioni del mondo arabo e da Russia e Cina. Per queste ultime - secondo alcuni osservatori - potrebbe esserci stata anche una logica di spartizione dei nuovi imperi: al via libera per gli Usa sull'Iran, potrebbe corrispondere la contropartita del riconoscimento delle pretese della Russia sull'Ucraina, e della Cina su Taiwan. È necessario in ogni modo che la comunità internazionale, a partire dai leader europei, si impegni per scongiurare l'escalation.

Per un alt internazionale

Sarebbe il caso di valutare con serietà – ponendo condizioni sul nucleare – le richieste dell'Iran di fermare Israele e gli Usa, perché il fanatismo messianico dell'attuale leadership iraniana, specie se riceve qualche incoraggiamento popolare dal Medio Oriente e da Russia e Cina, potrebbe anche colpire basi americane, obiettivi europei (di Francia e Regno Unito in primis), ma anche i vari contingenti europei presenti in aera medio-orientale.

Non mancherebbe anche la facile ritorsione con il blocco dello stretto di Hormuz, che scatenerebbe un'altra crisi del petrolio e dei flussi delle materie prime, e la scia lunga del risentimento sciita che spianerebbe la strada a nuovi anni di terrorismo globale, senza peraltro escludere derive verso un conflitto ultraregionale con incombente la minaccia nucleare.

I leader europei hanno difficoltà a incidere sulla crisi: il primo passo compiuto al G7 è stato vano per le inattendibili posizioni di Trump. Altrettanto senza esiti è rimasta l'iniziativa del formato E3, Francia, Germania e Regno Unito che (insieme a Russia e Usa) erano stati garanti dello Jcpoa, l'accordo sul nucleare del 2015 voluto da Obama, stracciato nel 2018 dalla prima presidenza di Trump.

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi intervenuto all'incontro di Ginevra si era dichiarato pronto a proseguire i negoziati ma aveva già denunciato al Consiglio Onu per i diritti umani l'attacco israeliano come un tradimento al processo diplomatico sul nucleare: ora ha le sue ragioni per dirsi tradito anche dagli americani e appellarsi alla Carta dell'Onu.

L'Iran di fatto non condivide lo «zero enrichment» e rilancia la richiesta di fermare Israele perché non si può «negoziare sotto le bombe». Sarà una prova non facile per gli europei insistere sulla mediazione, cercando di fermare Israele e gli Usa e di convincere l'Iran a limitarsi alla reazione diplomatica.

Strumenti giuridici

L’Europa può mettere sul campo l'impegno a far adottare - se del caso anche scavalcando il potere di veto (di Usa, Russia, Cina) - una Risoluzione efficace che fermi gli Usa e Israele, al patto che l'Iran riprenda i negoziati sull'Jcpoa, blocchi ulteriori arricchimenti dell'uranio, ma anche i programmi missilistici e i finanziamenti ai proxy.

Per un'Europa responsabile sarà dunque il caso che maturi una seria riflessione sul proprio ruolo, pensando a costruire un'area di consenso con i paesi del Global South in quell'ultimo foro del multilateralismo rappresentato ancora dalle Nazioni Unite.

Gli strumenti giuridici ci sono già: si tratta di rifarsi alla Risoluzione Liechtenstein del 2022 che consente un dibattito straordinario all'Assemblea Generale in caso di veto del Consiglio di Sicurezza, e una nuova Risoluzione Uniting for peace, la decisione che consentì alla stessa Assemblea Generale di superare l'immobilismo del Consiglio di Sicurezza e fermare la guerra di Corea del 1950. Né è ipotizzabile che gli Usa si rifiutino di ottemperarvi: al Congresso sono già numerosi i dissensi, anche tra repubblicani, per la scelta interventista di Trump che contraddice il suo stesso programma.

L'Europa deve essere più convincente e rigorosa nel promuovere i principi del diritto internazionale: per la Carta delle Nazioni Unite del 1945 e la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra Stati del 1970 la risoluzione delle controversie internazionali deve avvenire con mezzi pacifici nel quadro dell'Onu e delle agenzie preposte anche per le misure contro la proliferazione nucleare. Senz'altro non si possono avallare «guerre preventive», in Iran come in Ucraina.

Un'Europa che si accodi ancora una volta all'ipocrisia e al doppio standard non è credibile e finirebbe ancora vaso di coccio tra i nuovi imperi.

