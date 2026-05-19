Le ultime linee rosse di Teheran e la partita dei paesi del Golfo

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Più vicini a un accordo o alla ripresa della guerra? La partita a scacchi tra americani e iraniani continua dopo l’alt di Trump a un nuovo attacco militare a Teheran. A provocarlo, Qatar, Oman e Arabia Saudita, che invocano più tempo per il negoziato. I paesi del Golfo sanno di essere il primo bersaglio degli iraniani nel caso riprendano le ostilità. Droni e missili della Repubblica Islamica hanno già messo a dura prova il loro nuovo modello di crescita, fondato non più sulla sola monocultura en