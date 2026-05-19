il commento

Le ultime linee rosse di Teheran e la partita dei paesi del Golfo

Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo
19 maggio 2026 • 20:35

Più vicini a un accordo o alla ripresa della guerra? La partita a scacchi tra americani e iraniani continua dopo l’alt di Trump a un nuovo attacco militare a Teheran. A provocarlo, Qatar, Oman e Arabia Saudita, che invocano più tempo per il negoziato. I paesi del Golfo sanno di essere il primo bersaglio degli iraniani nel caso riprendano le ostilità. Droni e missili della Repubblica Islamica hanno già messo a dura prova il loro nuovo modello di crescita, fondato non più sulla sola monocultura en

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Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

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