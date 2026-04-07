Il mondo intero paga il prezzo del declino americano

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L'amministrazione Trump è entrata in questa guerra ignorando completamente le lezioni che gli Usa hanno imparato a proprie spese in Iraq e in Afghanistan, e senza il minimo tentativo di coordinarsi con i propri alleati europei. Il fallimento degli Usa nel riaprire Hormuz e garantire il passaggio sicuro delle spedizioni di petrolio e gas sarebbe una sconfitta clamorosa

Dieci anni fa Donald Trump sconfisse Hillary Clinton e vinse le elezioni presidenziali statunitensi grazie soprattutto alle sue critiche alla sconsiderata guerra in Iraq e all’establishment politico che ne era responsabile. I neoconservatori guidati dal presidente George W. Bush avevano condotto il paese in un pantano, sperperando sangue e risorse americane, e Clinton, mentre era senatrice degli Stati Uniti, aveva appoggiato tale guerra. Trump promise di mettere l’America al primo posto, tenendo