Iran, perché stavolta è una “rivoluzione” diversa

La Repubblica islamica è in una morsa, schiacciata dalla minaccia esterna degli Stati Uniti e di Israele e dalla minaccia interna di una rivolta di massa. Non c’è una via d’uscita facile da questa impasse. Il crollo totale della Repubblica islamica non è necessariamente imminente, ma la rivoluzione iraniana sta ormai volgendo al termine

Gli iraniani sono scesi in piazza per protestare contro il crollo della valuta nazionale e l’impennata dell'inflazione, e molti chiedono la fine della Repubblica islamica. Tuttavia, la risposta del governo è stata diversa rispetto alle precedenti ondate di disordini. Mentre i governanti iraniani hanno represso rapidamente il Movimento Verde del 2009 e la rivolta “Donna, Vita, Libertà” del 2022, le forze di sicurezza hanno reagito con lentezza all’intensificarsi delle proteste attuali. Anziché