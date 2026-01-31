Iran tra la guerra e la pace. Il ruolo cruciale dei Pasdaran

Cosa ha in mente Trump? Un forzoso accordo sul nucleare o il cambio di regime? In ogni caso, a muovere la reazione iraniana saranno soprattutto le Guardie della Rivoluzione. Se il tycoon si accontenterà di un forzoso accordo sul nucleare, ci sarebbero i margini di un’intesa con Washington. Altro scenario, se è in gioco la stessa sopravvivenza del regime
Il regime iraniano, che pare aver ripreso il controllo della piazza, annichilita dall’intensità della violenza e condizionata dalla cronica mancanza di organizzazione e progetto politico che ciclicamente la trasforma in capro autosacrificale, si interroga sulle reali intenzioni dell’odiata Amrika. Oltre a essersi invaghito dello spagnoleggiante conio «possente Armada», che i suoi annunciati bersagli sperano faccia la fine di un’altra Armada, quella rivelatasi poco Invincibile messa in un agitato