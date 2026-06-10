È un ritorno alla guerra aperta quello scandito dalla rappresaglia americana per l’abbattimento dell’elicottero Apache e dalla controrappresaglia iraniana sulle basi Usa nel Golfo? Le parole di Trump, sempre da prendere con le molle, sembrerebbero farlo pensare: ma più che l’escalation l’intento della Casa Bianca parrebbe quello di far capire agli iraniani che è giunto il momento di chiudere un negoziato sapientemente prolungato. Non a caso, dietro le quinte, l’amministrazione Usa fa sapere che
È il fattore tempo l’asso nella manica degli ayatollah iraniani
10 giugno 2026 • 20:52