il commento

È il fattore tempo l’asso nella manica degli ayatollah iraniani

Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo
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10 giugno 2026 • 20:52

È un ritorno alla guerra aperta quello scandito dalla rappresaglia americana per l’abbattimento dell’elicottero Apache e dalla controrappresaglia iraniana sulle basi Usa nel Golfo? Le parole di Trump, sempre da prendere con le molle, sembrerebbero farlo pensare: ma più che l’escalation l’intento della Casa Bianca parrebbe quello di far capire agli iraniani che è giunto il momento di chiudere un negoziato sapientemente prolungato. Non a caso, dietro le quinte, l’amministrazione Usa fa sapere che

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Renzo Guolo
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Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

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