È il fattore tempo l’asso nella manica degli ayatollah iraniani

true false

È un ritorno alla guerra aperta quello scandito dalla rappresaglia americana per l’abbattimento dell’elicottero Apache e dalla controrappresaglia iraniana sulle basi Usa nel Golfo? Le parole di Trump, sempre da prendere con le molle, sembrerebbero farlo pensare: ma più che l’escalation l’intento della Casa Bianca parrebbe quello di far capire agli iraniani che è giunto il momento di chiudere un negoziato sapientemente prolungato. Non a caso, dietro le quinte, l’amministrazione Usa fa sapere che