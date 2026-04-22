Non solo Hormuz: gli ayatollah divisi sulla trattativa

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Il prolungamento unilaterale del cessate il fuoco da parte di Donald Trump fa discutere il gruppo dirigente iraniano. Sin qui la decisione di allargare lo scontro a livello regionale, di mettere nel mirino i paesi del Golfo alleati degli Usa, di bloccare Hormuz, ha pagato. L’Iran ha puntato sul disperato bisogno dell’inquilino della Casa Bianca di chiudere la guerra prima che gli effetti negativi sull’economia Usa ne facciano a midterm un’“anatra zoppa”. La sensazione, ora, è che a breve possa e