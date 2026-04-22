il commento

Non solo Hormuz: gli ayatollah divisi sulla trattativa

Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo
22 aprile 2026 • 20:55

Il prolungamento unilaterale del cessate il fuoco da parte di Donald Trump fa discutere il gruppo dirigente iraniano. Sin qui la decisione di allargare lo scontro a livello regionale, di mettere nel mirino i paesi del Golfo alleati degli Usa, di bloccare Hormuz, ha pagato. L’Iran ha puntato sul disperato bisogno dell’inquilino della Casa Bianca di chiudere la guerra prima che gli effetti negativi sull’economia Usa ne facciano a midterm un’“anatra zoppa”. La sensazione, ora, è che a breve possa e

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Renzo Guolo
Renzo Guolo
Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

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