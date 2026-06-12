Annunci, telefonate e minacce. Trump, la tragedia di un uomo ridicolo

true false

Donald Trump si sente in diritto di dire tutto e il suo contrario nel fazzoletto di un pomeriggio. Reclamare il Nobel per la pace e dichiarare guerra. Brindare festosamente a un accordo e promettere un' Apocalisse di bombe. Intanto però registriamo il punto più basso raggiunto dalla Casa Bianca

Il presidente americano più logorroico, grafomane, bugiardo della storia ha creato il paradosso per il quale, giudicandolo inattendibile, il mondo aspetta che sia il regime degli ayatollah a validare le sue parole: l’ennesimo aspetto, non trascurabile, della crisi di un Occidente che, se non è mai stato un faro di verità, tuttavia non era mai assurto a campione planetario delle falsità. Al punto che un regime oscurantista, teocratico e dittatoriale pare più serio del paese (ex) guida delle democ