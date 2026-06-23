Se i leader ignorano l’arte del silenzio a vincere è il nemico

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Dal lato americano la diplomazia è continuamente spiazzata dal suo comandante in capo per la sua smania di disintermediazione. Dal lato iraniano, l'abitudine millenaria della contrattazione è il risultato di una razionalità maggiore: e pensare che si tratta di una Repubblica teocratica! Il risultato, in questo frangente, è che è Teheran conseguire un trionfo negoziale dopo l’altro. Per il resto, domina il caos