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Se i leader ignorano l’arte del silenzio a vincere è il nemico

Gigi Riva
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23 giugno 2026 • 20:43

Dal lato americano la diplomazia è continuamente spiazzata dal suo comandante in capo per la sua smania di disintermediazione. Dal lato iraniano, l'abitudine millenaria della contrattazione è il risultato di una razionalità maggiore: e pensare che si tratta di una Repubblica teocratica! Il risultato, in questo frangente, è che è Teheran conseguire un trionfo negoziale dopo l’altro. Per il resto, domina il caos

La prerogativa principale della diplomazia era il silenzio. Tutti zitti, mediatori al lavoro. Nulla o quasi filtrava, tanto più se le questioni su cui discutere erano complicate. E mettere fine a un conflitto da sempre è il rompicapo più difficile da sciogliere. Ad un certo punto, dopo settimane o mesi passati tra la disperazione dei media che avevano poche notizie a cui aggrapparsi, arrivava l'annuncio dell'accordo. Una conferenza stampa, una stretta di mano, una firma, il sollievo generale. Or

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Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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