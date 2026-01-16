Dal Medio Oriente all’Artico, alla Casa Bianca c’è Trump o è Joker?

true false

La condotta erratica dell’amministrazione Usa impone di munirsi di nuovi strumenti analitici. A meno che non pensare che il tycoon sia un Joker venuto a portare il caos nel mondo. Tra le varie ipotesi, quella per cui alla Casa Bianca ormai prevalgano i superfalchi oppure quella per cui quella dell’imprevedibilità sia una precisa strategia del presidente

Qui est vous, Mr Trump? Il celebre quesito del giornalista francese Salomon Malka sul misterioso maestro ebreo Chouchani comparso a Parigi nel dopoguerra, pare adattissimo per il caso trumpiano. Per avventurarci nell'interpretazione di questa enigmatica figura, credo sia necessario superare i dualismi caratteristici della cultura occidentale. Diritto contro forza, dunque, come se tutto il Novecento non avesse insegnato a decostruire queste astrazioni e non ci avesse mostrato come il diritto pres