L’Iran vince ai punti, l’intesa ancora non c’è

Sapendo che la partita è ancora tutta da giocare: l’eventuale intesa è tutta da scrivere, come evidenzia la distanza tra i “dieci punti” di Teheran e i “quindici punti” trumpiani. E poi c’è l’enorme Spada di Damocle israeliana
Con la fragile tregua fondata sullo scambio politico cessate il fuoco contro riapertura di Hormuz, l’Iran cerca di capitalizzare politicamente la sconfitta subita sul piano militare. Per Teheran il successo è sin qui consistito nel resistere un solo secondo in più degli americani, a loro volta alle prese, più che con gravose perdite, con le ripercussioni legate all’improvvisa solitudine degli alleati del Golfo e allo stupore degli elettori che avevano votato per Trump convinti che l’annunciata f