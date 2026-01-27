Irpef, la Start Tax per i giovani aggrava le distorsioni e mira solo al consenso

La proposta si colloca all’interno di un modello ormai ricorrente di politica fiscale, fondato sulla costruzione di benefici mirati che istituzionalizzano la competizione tra gruppi sociali, per accreditarsi ora con l’uno ora con l’altro
È stata chiamata Start Tax. Si tratta della recente proposta di riforma dell’Irpef che prevede una tassazione agevolata dei redditi in base all’età anagrafica, con aliquote ridotte per i più giovani. Rilanciata in questi giorni nelle assise di Italia Viva, intende arginare l’emigrazione giovanile e dare risposta a un disagio reale e diffuso. Si inserisce effettivamente in un sistema di tassazione delle persone fisiche che grava in modo sproporzionato sui redditi da lavoro e che fatica a offrire