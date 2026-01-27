Irpef, la Start Tax per i giovani aggrava le distorsioni e mira solo al consenso

true false

È stata chiamata Start Tax. Si tratta della recente proposta di riforma dell’Irpef che prevede una tassazione agevolata dei redditi in base all’età anagrafica, con aliquote ridotte per i più giovani. Rilanciata in questi giorni nelle assise di Italia Viva, intende arginare l’emigrazione giovanile e dare risposta a un disagio reale e diffuso. Si inserisce effettivamente in un sistema di tassazione delle persone fisiche che grava in modo sproporzionato sui redditi da lavoro e che fatica a offrire