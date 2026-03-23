Irresponsabili privilegiati, il sogno di una giustizia non uguale per tutti

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La filosofa Joan Tronto ha da qualche parte fatto riferimento all’«irresponsabilità dei privilegiati». È una definizione suggestiva, essere privilegiati non è soltanto una condizione sociale, economica, di potere, ma rimanda anche a una particolare condizione epistemica. Si potrebbe riassumere così: il fatto che il privilegiato non sia consapevole del suo privilegio è parte essenziale del privilegio stesso. Funziona un po' come con le leggi fondamentali della stupidità di Cipolla. Se lo stupido