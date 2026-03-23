“cercare oltre”

Irresponsabili privilegiati, il sogno di una giustizia non uguale per tutti

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
23 marzo 2026 • 07:00

Un mondo in cui anche la giustizia viene riformata affinché possa essere condizionata dal potere dei privilegiati non è un mondo migliore. Almeno per quelli come me

La filosofa Joan Tronto ha da qualche parte fatto riferimento all’«irresponsabilità dei privilegiati». È una definizione suggestiva, essere privilegiati non è soltanto una condizione sociale, economica, di potere, ma rimanda anche a una particolare condizione epistemica. Si potrebbe riassumere così: il fatto che il privilegiato non sia consapevole del suo privilegio è parte essenziale del privilegio stesso. Funziona un po' come con le leggi fondamentali della stupidità di Cipolla. Se lo stupido

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Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

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