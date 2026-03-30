Disconoscere gli altri da sé: così Israele mina il dialogo

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Qualunque sia la spiegazione, nella nebulosa che avvolge un fatto increscioso, ci sono delle conclusioni amare da trarre sull'autoreferenzialità che guida sicuramente il governo e anche una fetta del popolo israeliano. Non si capisce bene l'origine del divieto imposto al patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di entrare al Santo Sepolcro nella domenica delle Palme, ma sia stato un ordine di Benjamin Netanyahu in persona o sia l