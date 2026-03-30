Disconoscere gli altri da sé: così Israele mina il dialogo

Seppur accettate dagli interessati per non avvelenare ulteriormente il clima, le scuse dei vertici dello Stato ebraico hanno l'effetto di pezze a colori che evidenziano ancora di più l'offesa. Se non si può credere alla superficialità, o alla sottovalutazione, allora bisogna chiamare in causa altre categorie
Qualunque sia la spiegazione, nella nebulosa che avvolge un fatto increscioso, ci sono delle conclusioni amare da trarre sull'autoreferenzialità che guida sicuramente il governo e anche una fetta del popolo israeliano. Non si capisce bene l'origine del divieto imposto al patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di entrare al Santo Sepolcro nella domenica delle Palme, ma sia stato un ordine di Benjamin Netanyahu in persona o sia l