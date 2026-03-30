il commento

Disconoscere gli altri da sé: così Israele mina il dialogo

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu
Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
30 marzo 2026 • 20:10

Seppur accettate dagli interessati per non avvelenare ulteriormente il clima, le scuse dei vertici dello Stato ebraico hanno l'effetto di pezze a colori che evidenziano ancora di più l'offesa. Se non si può credere alla superficialità, o alla sottovalutazione, allora bisogna chiamare in causa altre categorie

Qualunque sia la spiegazione, nella nebulosa che avvolge un fatto increscioso, ci sono delle conclusioni amare da trarre sull'autoreferenzialità che guida sicuramente il governo e anche una fetta del popolo israeliano. Non si capisce bene l'origine del divieto imposto al patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di entrare al Santo Sepolcro nella domenica delle Palme, ma sia stato un ordine di Benjamin Netanyahu in persona o sia l

Per continuare a leggere questo articolo

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Il suo ultimo libro è Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori)

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE