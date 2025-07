Improvvisamente Israele si sente fragile. La stampa internazionale ne parla (la nostra meno): più di 45 cittadini israeliani sono stati arrestati con l’accusa di aver collaborato o spiato per l’Iran e le indagini proseguono. Le Monde scrive di un paese sotto shock: mai si era verificato un fatto simile. Il quotidiano Haaretz riferisce di una specie di Wikileaks iraniano, contenente nomi, indirizzi, luoghi di lavoro e incarichi di centinaia di ufficiali israeliani. Tra gli arrestati c’è un po’ di tutto: giovani e vecchi, israeliani di origine orientale (in particolare azeri), ma anche occidentali, religiosi e laici.

Lo shock è stato forte anche perché prima di questo scandalo c’erano stati solo rarissimi casi di spionaggio interno di cittadini israeliani a favore dei palestinesi o dei paesi arabi. Eravamo tutti abituati alle infiltrazioni israeliane – talvolta imprese eccezionali – in paesi nemici o avversari, non al contrario. Ma evidentemente con l’Iran è un’altra storia. La penetrazione dei servizi iraniani in Israele non dipende soltanto dalla loro abilità ma anche dalla caratteristica del loro paese. L’Iran non è uno Stato arabo, né una nazione qualunque: si tratta di un antico impero dalla solida identità e con ramificazioni culturali sparse in tutto il Medio Oriente.

C’è da aggiungere che gli iraniani hanno dato riconoscimento costituzionale ai propri ebrei (e un deputato). La maggior parte è andata via dopo la rivoluzione islamica del 1979, ma ancora oggi ci sono circa 9000 ebrei in Iran, con varie sinagoghe attive e alcuni luoghi sacri o di pellegrinaggio come la tomba di Ester e Mardocheo. In queste settimane abbiamo visto dimostrazioni di simpatia degli ebrei iraniani verso il loro paese attaccato da Israele, evidentemente influenzate dal regime dei mollah.

L’unico caso simile nel mondo musulmano è quello del Marocco, ma questo gli israeliani lo sanno bene perché da decenni lo prediligono come luogo di vacanze, mentre le relazioni tra i due governi sono sempre state positive. Ebrei di origine marocchina sono diventati ministri in Israele. Poco si parla invece della comunità israelitica di Teheran, della sua storia e della sua vitalità.

Ora si tratterà di vedere fino a che punto le penetrazioni sono state gravi, ma il fatto stesso che le autorità di Tel Aviv abbiano finora mantenuto uno stretto riserbo sui danni arrecati dagli attacchi missilistici iraniani (tra cui basi militari e del Mossad), fa pensare che la preoccupazione debba essere molto alta. Si cerca soprattutto negli ambienti degli israeliani di origine dell’Asia centrale. Dal canto suo l’Iran sta cacciando moltissimi afghani - si parla fino a un milione di espulsi - incolpati di essere il bacino nel quale Israele avrebbe reclutato meglio e più facilmente. Sotto accusa sono in particolare gli hazara, gli sciiti afghani, già poco amati nella loro patria.

Com’è noto, la guerra sta radicalizzando le posizioni ma soprattutto sta “etnicizzando” gli scontri: ognuno cerca il nemico anche in casa, sospettando che si insinui in particolare in una certa parte della popolazione: quasi sempre quella non perfettamente omologata. Una mentalità di “purezza pericolosa” sta avendo il sopravvento: per Tzvetan Todorov tale ossessione può accentuare estremismi di ogni sorta e condurre a forme di pulizia etnica. Per Amin Maalouf, autore franco-libanese, tutto ciò è frutto di «identità assassine», cioè di quella forma assolutistica di identità che diventa alla fine nemica di sé stessa, facendosi il vuoto intorno. L’omologazione culturale e religiosa (peggio ancora se etnica e razziale) è una patologia che può far ammalare intere culture e civiltà.

Paradossalmente si nota che l’Iran odierno accetta le proprie diversità interne meglio dell’attuale Israele, totalmente asfissiato da una ricerca dell’uniformità dogmatica, senza singolarità, dubbi o compassione, in cui vede attorno a sé solo nemici e, alla fine, anche dentro di sé.

