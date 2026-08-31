Più anziani e senza figli: l’Istat “cancella” due milioni di bambini in Italia

Le previsioni dell’Istituto nazionale di statistica registrano un calo di circa 13 milioni di residenti da qui al 2080. E gli esperti hanno alzato le stime sulle immigrazioni di oltre 70mila arrivi all’anno e accresciuto quelle sulle emigrazioni di 25mila. La forza lavoro tra i 15 e i 64 anni nel 2050 scenderà da 24,8 a 21,4 milioni
In Italia nasceranno ancor meno bambini e non ci sarà quel rimbalzo della fecondità che l’Istat immaginava fino all’anno scorso. A quel punto sarà inevitabile aprire ancor più le porte agli stranieri, con flussi migratori maggiori di quelli stimati in passato. È questa la novità delle Previsioni della popolazione residente al 2080 pubblicate ieri dal’Istituto nazionale di statistica. I numeri complessivi sembrano non delineare particolari variazioni, con la popolazione residente che resta in cal