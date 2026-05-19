Il ritorno al governo di Janša in Slovenia e l’orbanismo dopo Orbán

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«L’orbaniano di Slovenia» va a vele spiegate verso il suo quarto governo. Con l’ungherese decaduto ha in effetti molti elementi in comune, ma su un punto chiave si differenzia: è rimasto agganciato al centro del potere (e al Ppe), come Meloni. L’orbanismo dopo Orbán è il melonismo, successo tattico da allievi che superano il maestro

E così, senza neppure aver vinto le elezioni, Janez Janša si riprende il governo della Slovenia, realizzando tramite un magheggio di sommatorie di seggi e partitini quel che non era riuscito a fare per consenso elettorale: battere uno dei pochi leader di centrosinistra rimasti al governo in Europa, Robert Golob, sancheziano non solo per la sorte solitaria di premier progressista in un’Unione di turbo-destra, ma pure perché assieme al leader socialista spagnolo Pedro Sánchez era stato tra i pochi