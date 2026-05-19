tattiche in stile meloni

Il ritorno al governo di Janša in Slovenia e l’orbanismo dopo Orbán

Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
Francesca De Benedetti
19 maggio 2026 • 20:52Aggiornato, 19 maggio 2026 • 20:56

«L’orbaniano di Slovenia» va a vele spiegate verso il suo quarto governo. Con l’ungherese decaduto ha in effetti molti elementi in comune, ma su un punto chiave si differenzia: è rimasto agganciato al centro del potere (e al Ppe), come Meloni. L’orbanismo dopo Orbán è il melonismo, successo tattico da allievi che superano il maestro

E così, senza neppure aver vinto le elezioni, Janez Janša si riprende il governo della Slovenia, realizzando tramite un magheggio di sommatorie di seggi e partitini quel che non era riuscito a fare per consenso elettorale: battere uno dei pochi leader di centrosinistra rimasti al governo in Europa, Robert Golob, sancheziano non solo per la sorte solitaria di premier progressista in un’Unione di turbo-destra, ma pure perché assieme al leader socialista spagnolo Pedro Sánchez era stato tra i pochi

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Francesca De Benedetti
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Francesca De Benedetti è caposervizio Europa al quotidiano Domani, per il quale segue anche le partnership internazionali. Nel 2024 è stata anche fellow all'IWM di Vienna, dove ha vinto la Milena Jesenská Fellowship for Journalists con il progetto "Giorgia Meloni and Viktor Orbán: An Asymmetric Interdependence". De Benedetti scrive commenti per Vanity Fair e per Jacobin (USA); i suoi articoli sulla politica italiana sono stati pubblicati su Die Presse, Balkan Insight, The Independent e altri outlet internazionali. In precedenza De Benedetti ha lavorato a la Repubblica e a La7tv. È cofondatrice del progetto European Focus, una coproduzione editoriale paneuropea (Balkan Insight, Delfi, Domani, El Confidencial, Gazeta Wyborcza, HVG, Libération, n-ost, Tagesspiegel). Questo è l'account Twitter

 

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