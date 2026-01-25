Kitsch, brain rot, Temu: le basi della nuova estetica autoritaria

true false

L’autorità non parte dalle ambizioni di eternità: vuole essere acquistabile, cliccabile senza sosta, e dunque, poi, per sfinimento, eterna. Bassa risoluzione, forse, ma alta circolazione

Agenti dell’Ice che indossano lunghi cappotti da gerarca nazista, però un po’ plastificati, del genere “quando lo ordini su internet / quando ti arriva a casa”. Propaganda per il latte intero con bambini vestiti d’azzurro, nostalgici e perturbanti, come quando l’intelligenza artificiale disegna mani con sei dita. Un presidente che parla di pace, ma nel senso di una merce qualsiasi. Scrive messaggi ad altri leader esprimendosi come un bambino poco brillante, un infantilismo che è anche strategia