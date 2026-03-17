la mala gestione del disimpegno imperiale

La catastrofe tattica degli Stati Uniti in Iran

Davide Assael
Davide Assael
Davide Assael
17 marzo 2026 • 19:58Aggiornato, 17 marzo 2026 • 19:58

Gli Usa stanno dando ancora prova di non saper gestire la propria strategia di disimpegno imperiale dal Medio Oriente. È iniziato un gioco del pollo con l’Iran dalle conseguenze a dir poco incerte

Appiattire l’attuale conflitto mediorientale sugli interessi o i caratteri dei leader è troppo semplicistico. Non rende ragione di un percorso strategico statunitense che mira a stabilizzare l’area attraverso l’asse Israele-mondo sunnita, in rotta di avvicinamento reciproco a partire dai primissimi anni ’90. I frutti di questo lavoro diplomatico si sono toccati con mano: pace con la Giordania, Madrid e Oslo. L’obiettivo è una chiara operazione di disimpegno imperiale dal Medio Oriente, per conce

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Davide Assael
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Davide Assael

Nato a Milano nel 1976, si laurea con lode in Filosofia teoretica sotto la guida di Carlo Sini, per poi approfondire i suoi studi teologici a Ginevra. Dopo aver svolto attività di ricerca e di organizzazione culturale per importanti fondazioni, ha fondato l’Associazione Lech Lechà, per una filosofia relazionale, di cui è anche presidente. Oggi è voce della trasmissione di RaiRadio3 "Uomini e profeti", docente di Geopolitica delle religioni all’Università di Verona e tiene il corso di Fondamenti del pensiero ebraico per la FIEP, Federazione italiana per l’ebraismo progressivo. Le sue ricerche si svolgono sul crinale biblico-filosofico. 

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