La Costituzione nata dalla Resistenza: efficace rimedio ai ritorni di fiamma

Nel tempo della crisi delle democrazia liberali è proprio un modello costituzionale come il nostro a rappresentare un punto di critica irriducibile alla china regressiva del presente
La radice della Repubblica antifascista affonda nella Resistenza. Questa formula, liberata dalla ridondanza della retorica celebrativa, esprime oggi una misura di larga portata democratica non solo sul piano storico ma soprattutto su quello politico e di merito dell'azione pubblica. Nel tempo della crisi delle democrazia liberali è proprio un modello costituzionale come il nostro a rappresentare un punto di critica irriducibile alla china regressiva del presente. Tre conflitti La Resistenza –