tra passato e presente

La Costituzione nata dalla Resistenza: efficace rimedio ai ritorni di fiamma

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico
24 aprile 2026 • 07:00

Nel tempo della crisi delle democrazia liberali è proprio un modello costituzionale come il nostro a rappresentare un punto di critica irriducibile alla china regressiva del presente

La radice della Repubblica antifascista affonda nella Resistenza. Questa formula, liberata dalla ridondanza della retorica celebrativa, esprime oggi una misura di larga portata democratica non solo sul piano storico ma soprattutto su quello politico e di merito dell'azione pubblica. Nel tempo della crisi delle democrazia liberali è proprio un modello costituzionale come il nostro a rappresentare un punto di critica irriducibile alla china regressiva del presente. Tre conflitti La Resistenza –

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Davide Conti
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Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).

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