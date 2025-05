La premier farà di tutto per evitare che l’Ue assuma un profilo di confrontation con gli americani. L’espressione di amorosi sensi con il tycoon, che nella visita alla Casa Bianca delle scorse settimane ha raggiunto livelli stucchevoli, trova un suo precipitato nel sostegno dell’Italia alle richieste americane. Per fortuna ci sono Draghi e Mattarella

Anche una persona sobria e parca di parole come Mario Draghi – ricordiamo l’effetto dirompente della sua stringatissima uscita sulla solidità dell’euro nel 2011 – riconosce che, dopo Trump, l’Occidente non sarà, anzi non potrà più essere, lo stesso.

L’ex governatore della Bce e presidente del consiglio fustiga l’inerzia europea su tanti dossier, in particolare innovazione tecnologica, energia e rendite di posizione, e mette in guardia sui pericoli di una spirale conflittuale sui dazi. Eppure, cosa si può fare di fronte ad un borseggiatore come Donald Trump?

Andare a baciarlo, come disse con la consueta finezza, o minacciare di fare altrettanto? La Cina ha reagito adottando questa linea e il presidente americano è venuto a più miti consigli. E questo, nonostante qualche ragione nell’interscambio con la Cina, poteva accamparlo. Anche il Canada ha risposto a muso duro e tutto si è bloccato.

L’Ue invece ha accettato senza fiatare gli aumenti dei dazi nel settore commerciale e si è messa pure a trattare sull’acquisto di gas liquidi, che ci costa una follia, e delle armi, che ci renderà dipendenti dagli Stati Uniti per sempre.

La ragione di tale arrendevolezza, al di là della modestia dei dirigenti comunitari, a iniziare da Ursula von der Leyen, è semplice: in Europa ci sono delle quinte colonne trumpiane alle quali non interessa nulla dell’Unione e tifano spudoratamente per gli Usa in questo braccio di ferro.

Ovviamente il primo pensiero va all’Ungheria di Orbán. Ma è un pesce piccolo, che può far danni, anche se ci sono argomenti forti (finanziamenti Ue) per riportarlo all’ordine. La vera testa di ponte degli americani rimanda alla nostra presidente del consiglio. L’espressione di amorosi sensi tra Meloni e Trump, che nella visita alla Casa Bianca delle scorse settimane ha raggiunto livelli stucchevoli, trova un suo precipitato nel sostegno dell’Italia alle richieste americane.

Ogni azione decisa di contrasto ai dazi americani troverebbe l’opposizione dell’Italia, soprattutto se si andrà toccare il settore dei servizi, dove siamo noi europei ad essere in credito. Meloni farà di tutto per evitare che l’Europa assuma un profilo di confrontation con gli americani.

Non tanto per un riflesso di prudenza quanto perché riconosce l’egemonia d’oltreatlantico. E, come corollario, un accucciarsi ai piedi dell’inquilino della Casa Bianca. Ne abbiamo avuto una prova quando gli eurodeputati di Fratelli d’Italia si sono sfilati nel comunicato che ribadiva appoggio «incrollabile e incondizionato» all’Ucraina dopo la baruffa tra Trump e Zelensky.

Stare sempre e comunque dalla parte degli americani riflette una tendenza di lungo periodo della destra italiana. L’Europa, invece, è sempre stata guardata con diffidenza: troppo invadente e intrusiva con le sue norme approvate a Bruxelles. Al suo insediamento Meloni aveva ridotto il suo tasso di sovranismo ed euroscetticismo. Si era messa sulla scia del suo predecessore.

L’arrivo di Trump ha cambiato il contesto. La frattura tra Europa e America impone di scegliere da che parte stare. Draghi non è arrivato a formulare una alternativa così drastica eppure il suo lamento per un’Europa impastoiata nei suoi deficit strutturali e politici può essere letto in questa ottica: il mondo è diventato più insicuro, senza regole condivise, senza fiducia nei meccanismi regolativi transnazionali, e proprio il custode di tutto ciò lo ha distrutto; per cui spetta a noi europei rinserrare le fila per presentarci agli occhi del mondo come referente affidabile della convivenza civile.

Finché siamo in tempo, verrebbe da aggiungere, perché le destre euroscettiche e sovraniste, così amate dal vicepresidente JD Vance, avanzano.

E se prendessero il potere in qualche grande paese allora non ci sarebbe più speranza. L’Italia è ancora in bilico. Meloni sa dove la porta il cuore, lontano dal suo predecessore. Per fortuna ci sono contrappesi che la frenano: in primis il presidente della Repubblica e una opposizione europeista; e una opinione pubblica che, come rilevava su questo giornale Enzo Risso, si è allontanata radicalmente dall’America.

