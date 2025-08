Negli ultimi due decenni è intervenuto un cambiamento epocale nella relazione tra capitalismo e democrazia, e non perché quest'ultima si sia fatta meno liberale. È invece il figlio naturale del liberalismo a essere sempre più attratto dalla vertigine del parricidio, insieme alla contestazione dell’eguaglianza, non solo morale e politica ma, alla base, giuridica. Uno degli obiettivi che stanno di fronte a chi ha a cuore la libertà di tutti è la difesa della democrazia costituzionale

Prima dubbiosi, poi via via più persuasi, gli studiosi di economia e di politica hanno negli ultimi due decenni cominciato ad analizzare quel che è ormai difficile non vedere: un cambiamento epocale nella relazione tra capitalismo e democrazia, e non perché quest'ultima si sia fatta meno liberale. È invece il figlio naturale del liberalismo a essere sempre più attratto dalla vertigine del parricidio.

Il capitalismo finanziario sfrenato e la «denazionalizzazione» dell'economia sono andati di pari passo al declino della pratica deliberativa in politica e alla sua sostituzione con il decisionismo esecutivista (anche i collettivi decidono e chiamare una democrazia decidente perché non parlamentare é un obbrobrio teorico); e tutto questo è accaduto e sta accadendo insieme a un processo che è anche culturale: contestazione dell’eguaglianza, non solo morale e politica ma, alla base, giuridica.

Se nell’epoca d’oro del pensiero antiegualitario, Hayek difendeva il costituzionalismo contro il primato della volontà politica e in questo senso contro la democrazia (il suo nemico era Rousseau), oggi i “nipoti di Hayek” sono dei “bastardi”, come recita il titolo del nuovo libro di Quinn Slobodian. Cosa vuol dire? Vuol dire che la liberaldemocrazia è messa in crisi proprio da quella parte che più se ne è servita. E la rivolta dei suoi “nipoti” ha una faccia nuova: è anticostituzionale. Ovvero, ad attirarla non è minimizzare il ruolo dello Stato – Trump è un radicale interventista --, ma invece la limitazione del potere che, grosso modo, dal 1945 ha rappresentato l’ossatura del compromesso tra capitalismo e democrazia.

Tra le conseguenze inattese di questo nuovo corso vi è questo: moderati e progressisti, se non sono miopi, si trovano sulla stessa strada, che passa dalla divisione e limitazione del potere. Come ha scritto la collega Katharina Pistor su Domani, la grande distruzione del nostro tempo è quella delle autorità indipendenti, come la magistratura e la banca centrale. La democrazia costituzionale del dopoguerra ha attecchito proprio grazie a quella che Pierre Rosanvallon ha chiamato istituzioni contro-maggioritarie.

Oggi, non solo il primato della decisione politica apicale viene contrapposto a quello degli organi collegiali (parlamento e congresso), ma ciò viene condito con la pratica di una relazione diretta tra leader ed elettori (un segno: invece delle conferenze stampa, i capi fanno omelie sui social). La rappresentanza diretta è plebiscitaria e ha un'anima populista, che aborre le intermediazioni. Trump conquista il partito perché non vuole che faccia il lavoro del partito, che è anche quello di controllare il leader per curare gli interessi degli elettori.

Nella repubblica presidenziale statunitense, questo gioco riesce facile anche grazie alle straordinarie prerogative che la Costituzione assegna al presidente. Nelle repubbliche parlamentari questo gioco risulta più difficile e il compromesso è d’obbligo – la nostra salvezza dalla virata a destra non ci viene da Giorgia Meloni, che moderata non è, ma dalla logica della coalizione, che è già una forma di limitazione del potere. Proviamo a immaginare un governo monocolore di Fratelli d’Italia.

Alla fine di questa pennellata veloce, possiamo dire che uno degli obiettivi che stanno di fronte a chi ha a cuore la democrazia (ovvero la libertà di tutti) è la difesa della democrazia costituzionale. La liberal-democrazia c’entra ben poco, prima di tutto perché è principalmente un’ideologia e quindi esposta alla scolastica interpretativa (tagliare in quattro un capello), poi perché ci tiene nel cielo delle idee, sopra la terra delle pratiche.

Moderati e riformisti possono dissentire su come approntare politiche sociali e fiscali – e le differenze non sono piccole, tanto che perfino una loro alleanza elettorale sembra un’impresa titanica. La discussione sulle cose sociali da fare è e sarà un capitolo cruciale della discussione tra le anime dell’opposizione (la lettera scritta con Carlo Trigilia voleva aprire questo cantiere). Ma una base comune deve esserci. E passa proprio dal fermo che si deve voler mettere alla hybris esecutivista, che è a tutti gli effetti una hybris anti-costituzionale: hybris dominandi.

L’alternanza elettorale deve essere pensata in termini di alternativa democratica al processo politico autoritario in corso. I primi mattoncini di questa alternativa sono quelli che mettono in chiaro la posta in gioco: la democrazia costituzionale, che è costata sangue e fame, e ha dato a noi tutti la condizione di civile rispetto e eguale libertà nel governo della legge e che ha scatenato le energie migliori: la creatività, l’immaginazione istituzionale e sociale, la sperimentazione. La felicità pubblica passa di qui.

